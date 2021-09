Πολιτισμός

Πέθανε ο Χρήστος Τριήρης

Ο Χρήστος Τριήρης εργάστηκε άοκνα για δεκαετίες καλύπτοντας με επάρκεια το οικονομικό ρεπορτάζ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε την απώλεια του παλαίμαχου δημοσιογράφου Χρήστου Τριήρη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου.

Ο Χρήστος Τριήρης γεννήθηκε το 1925 στη Σπάρτη και ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Το 1946 ξεκίνησε να εργάζεται ως διορθωτής σε εκδοτικούς οίκους, ενώ το 1950 αρχίζει τη δημοσιογραφική του καριέρα απασχολούμενος στη διόρθωση της εφημερίδας «Μάχη». Ως διορθωτής θα εργαστεί επίσης στις εφημερίδες «Καθημερινή», «Αυγή», «Μεσημβρινή», «Εστία» και στη «Ναυτεμπορική» από το 1961. Από το 1968 έως τη συνταξιοδότησή του θα εργαστεί στη «Ναυτεμπορική» ως οικονομικός συντάκτης.

Ο Χρήστος Τριήρης εργάστηκε άοκνα για δεκαετίες καλύπτοντας με επάρκεια το οικονομικό ρεπορτάζ. Υπήρξε ένας σοβαρός και αξιοπρεπής δημοσιογράφος, που δούλεψε σεβόμενος τους συναδέλφους και τη δεοντολογία του επαγγέλματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και συλλυπείται βαθύτατα την αγαπημένη του κόρη Ευσταθία.

