ΔΕΘ: Κόντρα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τα μέτρα

Απάντηση Οικονόμου στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Τι αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Απάντηση στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δίνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης θυμίζουν ένα εκκρεμές που κινείται μεταξύ αμηχανίας και απελπισίας. Γιατί δεν περίμεναν το μέγεθος της στήριξης στην ελληνική κοινωνία και γιατί οι ίδιοι δεν έχουν τίποτα να αντιπροτείνουν» τονίζει σε ανακοίνωσή του.

«Η αντιπολίτευση αναλώνεται δικαιολογούμενη για το κακό της παρελθόν, παραπονούμενη για το παρόν, φοβούμενη το μέλλον. Εμείς μαζί με την κοινωνία αλλάζουμε την Ελλάδα με τολμηρά βήματα» προσθέτει.

Νωρίτερα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισαν ως «επανάληψη» μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί τις εξαγγελίες τού πρωθυπουργού για μέτρα 3,5 δια. ευρώ σε συνέχεια της εξειδίκευσής τους από το οικονομικό επιτελείο. Όπως αναφέρουν «πρόκειται στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους είτε για επανάληψη μέτρων που ισχύουν ήδη, είτε για μέτρα που παρατείνονται για ορισμένους μήνες, είτε για μέτρα που έχουν ήδη προϋπολογισθεί και ανακοινωθεί ξανά στο παρελθόν, με τον κ. Μητσοτάκη να τα επαναλαμβάνει».

Ειδικότερα, οι εν λόγω πηγές σχολιάζουν για το κάθε μέτρο ξεχωριστά:

Αναστολή ειδικής εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων από τον ιδιωτικό τομέα το 2022 (εξαιρούνται εργαζόμενοι στο δημόσιο και συνταξιούχοι) 767 εκατ. (ίσχυε και φέτος, έχει ήδη ανακοινωθεί και έχει προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο έως το 2022).

Μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών και το 2022 816 εκατ. (ίσχυε και φέτος, έχει ήδη ανακοινωθεί και έχει προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο έως το 2022).

Επέκταση προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, έως το τέλος του 2021, 50 εκατ., (ίσχυε και φέτος, επιδότηση της μερικής απασχόλησης με μείωση μισθών για τους εργαζόμενους).

Επέκταση για 3 μήνες της επιδότησης δόσεων δανείων πληγέντων από την πανδημία 48 εκατ. (παράταση του προγράμματος Γέφυρα που ισχύει ήδη).

Μείωση του ποσού επιστροφής των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, 660 εκατ. (Ήδη είχε εξαγγελθεί ότι το 50% δεν επιστρέφεται) (τώρα κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων με πολύ μεγάλη μείωση τζίρου θα επιστρέψουν λιγότερο από το 50%, σύμφωνα με την κυβέρνηση το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το 1/4, το 39% το 1/3, και το 33% το 50%. Η μείωση του ποσού που θα επιστραφεί είναι 660 εκατ. από τα περίπου 4,2 δισ. που προβλεπόταν αρχικά).

Επιδότηση κενών θέσεων στον πολιτισμό, έως τον Δεκέμβριο του 2021, 22 εκατ. (μέτρο που ήδη ισχύει).

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιπλέον δύο μήνες για τους καλλιτέχνες και τους ξεναγούς, 30 εκατ. (τα γνωστά 534 ευρώ των αναστολών εργασίας που ισχύουν, λόγω των περιορισμών-απαγορεύσεων στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τα οποία έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ)

Μειώνεται ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων -σε μόνιμη βάση- από το 24% στο 22%, 183 εκατ. (μέτρο που είχε ήδη ανακοινωθεί πολλές φορές και υπάρχει και στο μεσοπρόθεσμο, ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις)/

«Πρώτο ένσημο», 42 εκατ. (ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, απ' αυτά που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, με επιδότηση για 6 μήνες 100 ευρώ στην επιχείρηση και 100 ευρώ στον εργαζόμενο. Αυτό είναι όλο κι όλο και το παρουσίασε ως φοβερή παρέμβαση. Μάλιστα έκανε την κουτοπονηριά να πει 1.200 ευρώ για να νομίζει ο πολίτης ότι τόσος θα είναι μηνιαίως ο μισθός) (νέο μέτρο)

Επέκταση, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, της χορήγησης στεγαστικού επιδόματος και στους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ, 5 εκατ. (αφού οδήγησε χιλιάδες νέους εκτός πανεπιστημίων, για όσους σπουδάσουν σε ΙΕΚ διαφορετικής πόλης) (νέο μέτρο).

Χορηγείται, τον μήνα Δεκέμβριο, διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, συνολικού ύψους πλέον -για εκείνο το μήνα- 130 εκατ. ευρώ. Τα μισά, 65 εκατ., είναι το πρόσθετο κόστος. (νέο μέτρο)

Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης κατά 20%, 15 εκατ. (σύμφωνα με την ΑΑΔΕ το 2020-2021 δόθηκαν 75 εκατ.) (νέο μέτρο).

Επιδοτείται, τουλάχιστον για το 4ο τρίμηνο του 2021, το σύνολο του πληθυσμού για τις πρώτες 300 kWh, με ποσό 30 ευρώ/MWh. Νέο μέτρο 150 εκατ. (δεν μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια εισοδήματος από τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα) νέο μέτρο (το κόστος καλύπτεται από ανακατανομή εσόδων για ρύπους).

Καταργείται ο φόρος γονικών παροχών- δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά αξίες έως 800.000 ευρώ, 26 εκατ. (νέο μέτρο ευνοεί μεγάλες ιδιοκτησίες) (νέο μέτρο).

Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα, στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2022, 68 εκατ. (νέο μέτρο).

Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, ο ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή, από το 13% στο 6%, 15 εκατ. (νέο μέτρο).

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στην συγκέντρωση κεφαλαίου. Δημοσιονομικό κόστος 18 εκατ. ετησίως. (νέο μέτρο).

Επεκτείνεται η υφιστάμενη εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο, έως τον Ιούνιο του 2022, 275 εκατ. (υπόλοιπο 21 έως 6/2022) (επέκταση μέτρου).

Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού, από το 24% στο 13%, έως τον Ιούνιο του 2022, 5 εκατ. (υπόλοιπο 21 έως 6/2022) (επέκταση μέτρου).

Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, έως τον Ιούνιο του 2022, 13,5 εκατ. (υπόλοιπο 2021 έως 6/2022) (επέκταση μέτρου).

Επέκταση του προγράμματος επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας, για άλλες 50.000 θέσεις. 169 εκατ. (επέκταση μέτρου).

Αναπροσαρμογή ΕΝΦΙΑ. Τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης, που είναι σε εξέλιξη, θα είναι διαθέσιμα έως το τέλος του έτους.

Συμπερασματικά, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνουν ότι το άθροισμα των μέτρων είναι 3,443 δισ., εκ των οποίων νέα μέτρα είναι 404 εκατ., ενώ ήδη ίσχυαν 2,576 δισ. και οι επεκτάσεις υφιστάμενων μέτρων αφορούν τα 463 εκατ. «Άρα, ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν εξήγγειλε καμία ουσιαστική παρέμβαση για την κοινωνική και οικονομική ανάταξη, πέρα από όσα ήδη εφαρμόζει και έχουν αποτύχει ή κάποια ελάχιστα νέα μέτρα που στο μεγαλύτερο μέρος τους θα ευνοήσουν λίγους και τα υψηλότερα εισοδήματα», σχολιάζουν και καταλήγουν με την εξής «σημείωση»: «Σε κάποιες κυβερνητικές διαρροές της Κυριακής το άθροισμα των μέτρων ανερχόταν σε περίπου 5 δισ. γιατί αθροίζανε στα 3,44 και τη φετινή αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και τη μείωση εισφορών, δηλ. άλλα 1,58 δισ.».

ΚΙΝΑΛ: πρόχειρες οι εξαγγελίες του Μαξίμου

Σε ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ, αναφέρεται ότι «ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη εξήγγειλε 6μηνο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας λέγοντας ότι ισχύει επιδότηση 1200 ευρώ για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο (600 για τον εργαζόμενο – 600 για τον εργοδότη). Σήμερα οι Υπουργοί του «διευκρίνισαν» ότι η επιδότηση κατά μήνα είναι 100 ευρώ για τον καθένα (εργαζόμενο – εργοδότη). Πριν… διορθώσουν τον πρωθυπουργό οι υπουργοί του και πέντε ημέρες πριν (7/9/21) ο ΟΑΕΔ είχε εξαγγείλει πρόγραμμα επιδότησης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με 550 € το μήνα για 6ωρη απασχόληση. Δηλαδή με πολύ μεγαλύτερη επιδότηση από το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι προφανές το ευκαιριακό και πρόχειρο των εξαγγελιών υπό πανικό που κάνει το Μαξίμου. Οι νέοι προσγειώθηκαν στην σκληρή πραγματικότητα της απουσίας ευκαιριών, μιας οικονομίας χωρίς προοπτικές, μιας συντηρητικής κυβέρνησης που δεν επιτρέπει τα όνειρα και την αισιοδοξία στη νέα γενιά».

