Κορονοϊός: Ανοίγει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση του εμβολίου

Ποιους αφορά η χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου κατά της COVID-19.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά της COVID-19 με την τρίτη δόση του εμβολίου και αφορά σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, τους ανοσοκατεσταλμένους, περίπου 285.000 πολίτες. Από χθες οι πολίτες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία λαμβάνουν υπενθυμιστικό sms στο κινητό τους για να κλείσουν τα ραντεβού για την αναμνηστική δόση.

Η τρίτη δόση των εμβολίων θα είναι mRNA εμβόλιο (Pfizer ή Μoderna) για τα άτομα που έχουν λάβει δύο δόσεις mRNA βασικού εμβολιασμού και μία δόση mRNA εμβόλιο σε άτομα που έχουν λάβει ως βασικό σχήμα εμβολιασμού δύο δόσεις εμβολίου AstraZeneca ή μια δόση εμβολίου Johnson & Johnson.

Η αναμνηστική δόση θα χορηγείται τέσσερις εβδομάδες μετά την δεύτερη δόση στις παρακάτω ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου:

Άτομα με μεταμόσχευση. Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.

Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Άτομα με νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση.

Καρκίνος υπό αγωγή.

Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία και στην θεραπεία περιλαμβάνεται η χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλου τύπου θεραπεία.

Αιματολογικός καρκίνος κατά την τελευταία πενταετία.

Άτομα σε ανοσοκαταστολή στα οποία συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με αντιφλεγμονώδη, αυτοάνοσα νοσήματα ή άλλα νοσήματα με ανοσοκαταστολή, που λαμβάνουν ειδικές ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, όπως και άτομα με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή άτομα με HIV λοίμωξη τα οποία έχουν CD4 κάτω από 200.

Ο στόχος της τρίτης δόσης

Η χορήγηση αναμνηστικής δόσης εμβολίου στοχεύει καταρχάς στη «θωράκιση» των ατόμων που λόγω νόσου ή θεραπείας δεν μπόρεσαν να έχουν ικανοποιητική αντισωματική ανταπόκριση μετά από τους βασικούς εμβολιασμούς και παραμένουν ευάλωτοι στη λοίμωξη COVID-19.

Επίσης, η επανενεργοποίηση της ανοσοανταπόκρισης, ούτως ώστε να δημιουργηθούν υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων και να αναπληρώσουν τη μείωση που έχει παρατηρηθεί με τις μελέτες των αντισωμάτων με την πάροδο του χρόνου.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει καταλήξει ότι τους ανοσοκατασταλμένους θα ακολουθήσει για τρίτη δόση η ομάδα των ατόμων που διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων αφενός και τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Παράλληλα αξιολογούνται τα δεδομένα για την συνέχεια της κατάταξης των πληθυσμιακών ομάδων που θα εμβολιαστούν, λόγω κινδύνου αυξημένης έκθεσης ή υποκειμένων προβλημάτων, όπως τα άλλα χρόνια νοσήματα.

