Κρήτη - Σχολείο: Γονείς πήγαν το παιδί τους χωρίς self test και... συνελήφθησαν

Επεισοδιακός αγιασμός σε σχολείο. Γονείς πήγαν το παιδί τους χωρίς self test, απειλούσαν την Διευθύντρια και συνελήφθησαν.

Δεν έλειψαν οι εντάσεις και τα επεισόδια κατά την πρώτη ημέρα του ανοίγματος των σχολείων στη χώρα με τους γονείς αρνητές του εμβολίου και του κορoνoϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα επεισόδιο για το οποίο χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου, όπου οι γονείς ενός μαθητή έκαναν φασαρία γιατί δεν επετράπη στο παιδί τους να μπει στο σχολείο επειδή δεν είχε self test.

Όπως αναφέρεται από αστυνομικές πηγές, κατά την είσοδο όπου γίνονται έλεγχοι οι γονείς είπαν ότι δεν έχει κάνει αλλά ούτε και πρόκειται να κάνει το παιδί τους το self test και όπως ήταν αναμενόμενο δεν επετράπη η είσοδος. Μάλιστα τονίζεται ότι οι γονείς μπήκαν στην αυλή χωρίς μάσκα ζητώντας το παιδί τους να είναι στον αγιασμό.

Οι δύο γονείς φέρονται να απείλησαν τη διευθύντρια, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, άρχισαν να φωνάζουν και εμπόδιζαν τη διαδικασία.

Oι ίδιοι οι γονείς ενημέρωσαν την Αστυνομία, θεωρώντας σωστό το παιδί τους να μπει στο σχολείο χωρίς να έχει υποβληθεί σε self test, παρά το γεγονός ότι η διευθύντρια του σχολείου προσπαθούσε επί ώρα να τους ηρεμήσει εξηγώντας τους τους κανονισμούς και καλώντας τους να αποχωρήσουν χωρίς να δημιουργηθεί επεισόδιο και χωρίς να χρειαστεί να ενημερωθούν οι αρχές.

Τελικά οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν για απειλή κατά της επικεφαλής του σχολείου και για διατάραξη της ομαλής λειτουργίας.

creta24.gr

