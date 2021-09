Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Τετάρτης και ο “περίεργος” Νοέμβριος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να προσέχει κάθε ζώδιο και γιατί είναι καθοριστική ημερομηνία η 10η Νοεμβρίου, σύμφωνα με την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Ο Νοέμβριος είναι λίγο περίεργος μήνας. Ας προωθήσουμε θέματα που έχουμε τώρα. Τον Νοέμβριο ο Άρης θα μπει στον Σκορπιό και θα μας δείξει πολλά», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη του ένθετου για την αστρολογία στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τετάρτης.

Μάλιστα, ανέφερε ως ορόσημο της 10η Νοεμβρίου και είπε από όλους ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ενόψει αυτής της ημερομηνίας, λέγοντας ότι μπορεί ρήξεις αυτών των ημερών, να εξελιχθούν σε σημαντικά προβλήματα γύρω από την περίοδο εκείνη, στην οποία θα επανέλθουν πολλά από τα «ζητήματα» του άμεσου παρελθόντος.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις της ημέρας, η αστρολόγος είπε ότι είναι «δυνατή ημέρα για πολλά ζώδια», με πολύ έρωτα, ενώ ακολούθησαν οι αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, στο «Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα: Η δράστιδα απέδειξε πόσο δειλή είναι (βίντεο)

Κορονοϊός – Πανεπιστήμια: Τα ποσοστά φοιτητών που έχουν εμβολιαστεί

Δολοφονία στο Μιντιλόγλι: Δις ισόβια στους δράστες της αιματηρής ληστείας