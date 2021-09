Κοινωνία

Φυλακές Δομοκού: Επεισόδια με τραυματίες

Άγρια συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού με τραυματίες.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τετάρτης (15/9) στις Φυλακές Δομοκού και συγκεκριμένα στην Ε’ Πτέρυγα όπου κρατούνται κυρίως αλλοδαποί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος, μέχρι στιγμής αριθμός ατόμων, συνεπλάκησαν μεταξύ τους και βγήκαν αυτοσχέδια μαχαίρια με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός στη μηριαία αρτηρία.

Υπολογίζεται ότι έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον πέντε άτομα, ενώ στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή των τραυματιών στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Για το συμβάν ενημερώθηκε και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.

