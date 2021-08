Κοινωνία

Περιστέρι: εξιχνιάστηκε η ένοπλη συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας άνδρας και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στην εξιχνίαση της απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ατόμων, στις 5 Αυγούστου 2021 σε νυχτερινό κατάστημα στο Περιστέρι, προχώρησαν οι Αρχές.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της 5 Αυγούστου 2021 ο δράστης, κατά τη διάρκεια συμπλοκής, τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο δύο άτομα, ενώ επιπλέον τραυματίστηκε και ο υπεύθυνος του καταστήματος, από αντικείμενο που εκσφενδονίστηκε. Ακολούθησε ενδελεχής αστυνομική έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, από την αξιολόγηση των οποίων ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε ο δράστης.

Στην συνέχεια, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε νυχτερινό κατάστημα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 51 φυσίγγια, 2 γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα και ως εκ τούτου ο δράστης συνελήφθη.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

