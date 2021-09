Αθλητικά

Κικίλιας για Ίβκοβιτς: Ήταν σκληρός μαζί μου, αλλά δίκαιος

Με ένα συγκινητικό ποστ στo twitter αποχαιρέτησε ο υπουργός Τουρισμού τον θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ Ντούσαν Ίβκοβιτς που έφυγε σε ηλικία 78 ετών από τη ζωή.

«Υπάρχουν άνθρωποι που διαμορφώνουν την προσωπικότητα σου και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή σου. Τέτοιος ήταν για μένα ο "Ντούντα"» αναφέρει ο Βασίλης Κικίλιας σε ανάρτησή του για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς με αφορμή τον θάνατό του. Ο υπουργός Τουρισμού ήταν παίκτης του Ίβκοβιτς στον Πανιώνιο και την ΑΕΚ όπου πανηγύρισαν μαζί το ευρωπαϊκό κύπελλο Σαπόρτα και δύο κύπελλα Ελλάδος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια έχει ως εξής:

«Υπάρχουν άνθρωποι που διαμορφώνουν την προσωπικότητα σου και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή σου. Τέτοιος ήταν για μένα ο "Ντούντα".

Με βάφτισε "Κίκι" στον Πανιώνιο και "Γιατρέ" στην μπασκετική ΑΕΚ. Πανηγυρίσαμε μαζί το Ευρωπαϊκό κύπελλο Σαπόρτα και δύο κύπελλα Ελλάδος με την ΑΕΚ, αλλά κυρίως χιλιάδες μπασκετικές στιγμές, χαρές και λύπες.

Ήταν σκληρός μαζί μου αλλά δίκαιος, με έμαθε να σέβομαι τον εαυτό μου και να διεκδικώ με περηφάνια ότι μου αξίζει.

Πάνω από όλα όμως με έμαθε να συνεργάζομαι με τους συμπαίκτες μου, να σέβομαι τις διαφορετικές προσωπικότητες τους, να τους στηρίζω, να τους βοηθώ.

Με πίστεψε ο "Ντούντα" μπασκετικά, αλλά με συμβούλευε πάντα, για τη ζωή, την ιατρική, την πολιτική.

Δάσκαλε, σε ευχαριστώ!

Καλό ταξίδι…»

Για τον «Ντούντα».

Δάσκαλε σε ευχαριστώ!

Καλό Ταξίδι…#Ιβκοβιτς pic.twitter.com/NVz0Ib68JC

— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) September 16, 2021

