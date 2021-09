Life

Jennifer Aniston: ποιες πλαστικές επεμβάσεις έχει κάνει

Η “μεταμόρφωση” της από τα “Φιλαράκια” μέχρι και σήμερα.

Η Jennifer Aniston είναι μία από τις ομορφότερες παρουσίες της διεθνούς βιομηχανίας της υποκριτικής και αποτελεί πρόσωπο για εκατομμύρια γυναίκες.

H ελληνικής καταγωγής ηθοποιός είναι γεννημένη το 1969 και η ηλικία της 52 ετών.

Αυτό που πολλοί άνθρωποι θέλουν να μάθουν αν η καλλονή Jennifer Aniston έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις στο πρόσωπο προκειμένου να διατηρήσει την ομορφιά και την νεανικότητά της.

Εικάζεται ότι τη δεκαετία του 1990 η διάσημη καλλιτέχνιδα έκανε πλαστικές επεμβάσεις στη μύτη, στο πιγούνι, στο στήθος αλλά και λίφτινγκ στο πρόσωπο.

Η αλήθεια για τις πλαστικές επεμβάσεις

Όλα αυτά βέβαια αποτελούν εικασίες κάποιων, καθώς η Jennifer Aniston έχει παραδεχθεί στο People το 2007 ότι η μόνη πλαστική επέμβαση που έχει κάνει είναι στη μύτη της.

“Είναι αστείο. Είχα διορθώσει ένα παρεκκλίνον διάφραγμα, το καλύτερο πράγμα που έκανα ποτέ. Κοιμήθηκα σαν μωρό για πρώτη φορά μετά από χρόνια», έχει πει στο Outlet.

«Όσον αφορά όλες τις άλλες φήμες, όσο βαρετό κι αν ακούγεται, είναι ακόμα δικά μου. Όλα αυτά. Ακόμα δικά μου», πρόσθεσε.

«Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό που μου έδωσε ο Θεός», είχε δηλώσει ακόμα.

Το 2017 η Jennife Aniston μίλησε στο Harper’s Bazaar UK και έδωσε συμβουλές σε γυναίκες που δεν έχουν λίγα χρήματα να καούν στο τοπικό ιατρικό σπα:

«Θα μπορούσα να κάνω botox και εννοώ ότι αυτές οι γραμμές γίνονται βαθύτερες κάθε μέρα, αλλά αυτές αφορούν μόνο τη ζωή. Tρώω πολύ καλά και γυμνάζομαι», εξομολογήθηκε.

Τέλος σε άλλη συνέντευξή της έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε επεμβάσεις, τονίζοντας: «Ποτέ δεν λέω ότι δεν θα κάνω τίποτα».

