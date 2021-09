Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: θρίλερ με σορό γυναίκας σε θαλάσσια περιοχή

Η σορός της εντοπίστηκε κοντά στη Δημοτική Πινακοθήκη Παλαιού Φαλήρου.

Σορός γυναίκας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Δημοτική Πινακοθήκη Παλαιού Φαλήρου.

Η γυναίκα είχε λευκά μαλλιά, ήταν ηλικίας περίπου 75 ετών και ύψους περίπου 1,65 μ. Φορούσε μπλε παντελόνι και μαύρη μπλούζα, ενώ κοντά στη σορό βρέθηκαν ένα αμάνικο μπουφάν μαύρου χρώματος, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ένα πουγκί που περιείχε είκοσι πέντε ευρώ και ένα ζευγάρι μαύρα παπούτσια.

Η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

