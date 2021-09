Τεχνολογία - Επιστήμη

Διάστημα: Νέο ρεκόρ ταυτόχρονης παρουσίας 14 ανθρώπων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε φωτογραφίες των αστροτουριστών» του Inspiration 4.

Περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σήμερα ταυτόχρονα στο διάστημα -συνολικά 14- από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, δημιουργώντας έτσι ένα νέο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, το τετραμελές πλήρωμα των ερασιτεχνών αστροναυτών (δύο ανδρών και δύο γυναικών) της αποστολής Inspiration 4 της εταιρείας Space X ήρθαν να προστεθούν στο επταμελές πλήρωμα της αποστολής 65 του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ΔΣΣ) και στο τριμελές πλήρωμα του υπό ανάπτυξη κινεζικού διαστημικού σταθμού Σεντσού-12.

Το προηγούμενο ρεκόρ, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», ήταν η παρουσία 13 ανθρώπων στο διάστημα το 2009, οι οποίοι είχαν στριμωχτεί όλοι στον ΔΣΣ. Φέτος, όμως, οι 14 έχουν βρεθεί στο διάστημα με τρεις διαφορετικές αποστολές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Rapid test: δωρεάν την Παρασκευή σε 157 σημεία

Missing Alert για 49χρονο

EuroMed9: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλαγές στα ΜΜΜ και απαγόρευση συγκεντρώσεων