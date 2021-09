Υγεία - Περιβάλλον

Αλεξανδρούπολη: Πέθανε μετά τη γέννηση του παιδιού της

Θρήνος στην Αλεξανδρούπολη για την μητέρα που δεν πρόλαβε να χαρεί το σπλάχνο της.

Τη ζωή της έχασε μία γυναίκα, προ ολίγων ημερών μια νέα γυναίκα η οποία γέννησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Συμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο Ιατροδικαστής Παύλος Παυλίδης, η γυναίκα γέννησε με καισαρική, πήρε εξιτήριο και επέστρεφε στο νοσοκομείο προκειμένου να εξετάζεται η τομή της από γιατρούς.

Όπως δήλωσε κ. Παυλίδης, ο οποίος διενήργησε την νεκροψία-νεκροτομή, διαπιστώθηκε πως ο θάνατος της άτυχης γυναίκας, επήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια.

Σημειώνει δε, πως πρόσφατα η γυναίκα αδυνάτισε, καθώς καθώς είχε αυξημένο βάρος.

