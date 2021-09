Κοινωνία

Επίθεση στα Χανιά – 18χρονη στον ΑΝΤ1: Η όρασή μου είναι μισή (βίντεο)

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 18χρονη στην Κίσσαμο Χανίων, όταν της επιτέθηκε ένας άντρας με αποσμητικό χώρου και την ψέκασε στο πρόσωπο. Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1.

Βράδυ Τετάρτης και η 18χρονη Στέλλα επιστρέφει σπίτι της. Βρίσκεται στην περιοχή Μαύρος Μώλος, στο Καστέλλι και ξαφνικά πετάγεται μπροστά της ένας άντρας.

Οι στιγμές που ακολουθούν είναι εφιαλτικές όπως περιγράφει στον ΑΝΤ1: "Εγώ περπατούσα, ήμουν μόνη μου, ήμουν στο πεζοδρόμιο και πέρασα από το σπίτι αυτουνού και αυτός με ψέκασε, δεν ξέρω με τι με ψέκασε. Φώναζα, πονούσα, πήγα στη μέση του δρόμου γιατί έχανα τις αισθήσεις μου δηλαδή και δεν ήξερα που πήγαινα. Μετά αυτός ξαναβγαίνει προς το δρόμο και κοιτάει σιγά σιγά για να μην τον δω εγώ".



Ο δράστης στο σκοτάδι εξαφανίζεται, η κοπέλα με αφόρητους πόνους στα μάτια αρχίζει να φωνάζει βοήθεια, διαπιστώνει πως χάνει την

όρασή της. Προλαβαίνει και ειδοποιεί τη μητέρα της, περαστικοί καλούν την αστυνομία, η 18χρονη μεταφέρεται στο κέντρο υγείας κι από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με ειδική θεραπεία το πρόβλημα στα μάτια της.



"Η όρασή μου είναι μισή. Από εκεί που τα μάτια μου ήταν καλά, ούτε γυαλιά, ούτε φακοί, τίποτα, τώρα έχω θέμα με την όραση, δεν ξέρω για πόσο καιρό θα είναι, δεν έχω ιδέα", ξεσπά η 18χρονη



Αστυνομικοί όλη τη νύχτα αναζητούν το δράστη που ξύπνησε μνήμες από την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα και ανησυχούν μήπως πρόκειται για ένα περιστατικό μιμητισμού.

Παίρνουν κατάθεση από την 18χρονη, προσάγουν υπόπτους, ανάμεσά τους κι έναν 56χρονο που όπως αποδεικνύεται είναι ο δράστης καθώς το θύμα τον αναγνωρίζει. Ομολογεί την πράξη του, ισχυρίζεται πως χρησιμοποίησε αποσμητικό χώρου, διαπιστώνεται πως πρόκειται για άτομο με ψυχολογικά προβλήματα που με εντολή εισαγγελέα μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική.



"Τι ζητάω γι αυτόν; Να μην το ξανακάνε αυτό το πράγμα, να τιμωρηθεί γι αυτό που έκανε, γιατί άμα μείνει έξω, άμα δεν τιμωρηθεί μπορεί να το κάνει και σε άλλα άτομα. Για ποιο λόγο δηλαδή να γίνει αυτό;", τονίζει η 18χρονη



Η όραση της 18χρονης έχει επανέλθει στο μεγαλύτερο ποσοστό, ωστόσο εξακολουθεί να παρακολουθείται από γιατρούς.

