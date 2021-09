Τοπικά Νέα

Χανιά: συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης μη χημικό υγρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης μεταφέρθηκε στο ψυχιατρείο. Ποια ήταν η σύνθεση του χημικού υγρού με το οποίο πραγματοποίηση την επίθεση στην 18χρονη.

Αποσμητικό χώρου και όχι καυστικό υγρό ήταν αυτό που δέχθηκε στο πρόσωπο 18χρονη κοπέλα χθες το βράδυ στον Κίσσαμο Χανίων, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επίθεση προκάλεσε αίσθηση καθώς συνέβη μετά το πρόσφατο περιστατικό στον Πειραιά ενώ είναι σε εξέλιξη η δίκη για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Ήδη συνελήφθη ο δράστης ο οποίος ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε στους αστυνομικούς το μπουκάλι με το αποσμητικό που χρησιμοποίησε.

Πρόκειται για έναν 56χρονο ο οποίος συνελήφθη απόψε γύρω στις 10 και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ψυχολογικά προβλήματα, γι’ αυτό με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε στο ψυχιατρείο Χανίων.

Ο 56χρονος εμφανίστηκε μπροστά στην 18χρονη κοπέλα, η οποία περπατούσε στον δρόμο και την ψέκασε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει πρόβλημα στα μάτια. Το κορίτσι άρχισε να φωνάζει ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή .

Η 18χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε καθαρισμός στα μάτια της και στις 2 το μεσημέρι πήρε εξιτήριο με την προϋπόθεση να επανέλθει σε συγκεκριμένο χρόνο για να γίνει ένας δεύτερος καθαρισμός προκειμένου να μην έχει κάποιο πρόβλημα.

Μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ύστερα από έρευνες εντοπίστηκε ο δράστης και συνελήφθη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής MED 9: Μεταναστευτικό και κλιματική κρίση στην κορυφή της ατζέντας

Κορονοϊός - Rapid test: δωρεάν την Παρασκευή σε 157 σημεία

Καιρός: νεφώσεις, ζέστη και σκόνη την Παρασκευή