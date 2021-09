Κοινωνία

Λιμενικό - Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών: Εντυπωσιακές εικόνες από επιχείρηση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνδρες των ειδικών δυνάμεων αιφνιδιάζουν κακοποιούς και προχωρούν στη διάσωση ομήρου, σε ζωντανή σύνδεση, στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

Μία εντυπωσιακή επιχείρηση ανδρών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού απαθανάτισε η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Σε ζωντανή σύνδεση με τον Άγιο Κοσμά, κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας της μονάδας, όπου σύμφωνα με το σενάριο, άνδρες των ειδικών δυνάμεων εισβάλλουν σε κτήριο, αιφνιδιάζουν κακοποιούς και σώζουν έναν όμηρο.

Όπως εξήγησε, ο διοικητής της μονάδας, πρόκειται για μέρος της εκπαίδευσης που πραγματοποιείται καθημερινά με το λυκαυγές, προκειμένου να επιτυγχάνεται το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ζέστη και τοπικές καταιγίδες το Σάββατο

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τα σημεία για δωρεάν rapid test το Σάββατο

AUKUS: Στον “πάγο” οι σχέσεις της Γαλλίας με ΗΠΑ, Αυστραλία και Βρετανία