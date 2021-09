Θεσσαλονίκη

ΔΕΘ: “Σύλληψη” κακοποιού και τρομοκράτη παρουσία Μητσοτάκη (εικόνες)

Εντυπωσιακές ασκήσεις του Λιμενικού Σώματος στην ΔΕΘ παρουσία του Πρωθυπουργού.



Την ευκαιρία να παρακολουθήσει μία «σύλληψη» ενός κακοποιού και ενός τρομοκράτη από κοντά είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον υπαίθριο χώρο της 85ης ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, μέλη της Ειδικής ομάδας επιχειρήσεων Πειραιά και του Λιμενικού Σώματος παρουσίασαν δύο ασκήσεις, η πρώτη με τακτική ενέδρας ακινητοποίησης επικίνδυνου κακοποιού σε όχημα εν κινήσει από δύο οχήματα και η δεύτερη ήταν επίδειξη τακτικής δυναμικής εισόδου σε εξομοίωση κατοικίας για σύλληψη τρομοκράτη.

Οι δύο ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη.





