Κορονοϊός: Ποιοι εμβολισμένοι κινδυνεύουν περισσότερο

Τα εμβόλια παρέχουν ισχυρή προστασία, ωστόσο, ορισμένες ομάδες του πληθυσμού παραμένουν σε κίνδυνο παρά τον πλήρη εμβολιασμό τους.

Οι πάσχοντςες από σύνδρομο Ντάουν και άλλες χρόνιες παθήσεις, εκείνοι με νευρολογικές παθήσεις όπως άνοια και Πάρκινσον, καθώς επίσης οι ανοσοκατεσταλμένοι, είναι ανάμεσα σε αυτούς που κινδυνεύουν περισσότερο από τη νόσο Covid-19, παρόλο που έχουν εμβολιαστεί πλήρως, γι’ αυτό θα ωφεληθούν πιο πολύ από τη χορήγηση ενισχυτικών δόσεων και φαρμάκων όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα, με επικεφαλής την καθηγήτρια κλινικής επιδημιολογίας Τζούλια Χιπίσλεϊ-Κοξ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που δημοσιεύθηκε στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical Journal» και αφορούσε 6,9 εκατομμύρια εμβολιασμένους, από τους οποίους τα 5,2 εκατομμύρια με δύο δόσεις, επιβεβαίωσε ότι ο εμβολιασμός παρέχει ισχυρή προστασία έναντι της πιθανότητας νοσηλείας, όμως ορισμένες ομάδες του πληθυσμού παραμένουν σε κίνδυνο παρά τον πλήρη εμβολιασμό τους.

Ποιοι έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, τον μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από Covid-19 έχουν κατά σειρά οι εμβολιασμένοι:

με σύνδρομο Ντάουν (12,7 φορές περισσότερο από τον γενικό πληθυσμό),

με μεταμόσχευση νεφρών (8,1 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο),

με δρεπανοκυτταρική αναιμία (7,7 φορές),

όσοι μένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων (4,1 φορές),

όσοι κάνουν χημειοθεραπεία (4,3 φορές),

όσοι έχουν HIV/AIDS (3,3 φορές),

εκείνοι με κίρρωση του ήπατος (τριπλάσιος κίνδυνος),

με νευρολογικές παθήσεις (2,6 φορές),

με πρόσφατη μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγούς οργάνου (2,5 φορές),

με άνοια (2,2 φορές),

με Πάρκινσον (2,2 φορές).

‘Αλλες παθήσεις που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο (από 1,2 έως δύο φορές) θανάτου των εμβολιασμένων είναι:

χρόνια νεφρική νόσος,

καρκίνος αίματος,

επιληψία,

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια,

στεφανιαία νόσος,

εγκεφαλικό,

κολπική μαρμαρυγή,

καρδιακή ανεπάρκεια,

περιφερική αγγειακή νόσος,

θρομβοεμβολή,

διαβήτης τύπου 2.

Ανάλογα αυξημένος είναι για τους ανωτέρω πλήρως εμβολιασμένους ασθενείς και ο κίνδυνος για εισαγωγή τους στο νοσοκομείο λόγω Covid-19.

Ένας νέος αλγόριθμος των Βρετανών επιστημόνων προβλέπει ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από Covid-19 μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Αυτό το νέο εργαλείο ελπίζεται ότι θα βοηθήσει στη λήψη καλύτερων αποφάσεων από τους γιατρούς και τις υγειονομικές αρχές.

