Super League: o ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε τον Παναθηναϊκό

"Ανώμαλη προσγείωση" για τον Παναθηναϊκό στους "Ζωσιμάδες".

Ο ΠΑΣ Γιάννινα δείχνει πως έχει πάρει πλέον για τα καλά τον... αέρα του Παναθηναϊκού. Μετά τις περσινές τρεις σερί νίκες της σε διάστημα 20 ημερών, η ομάδα της Ηπείρου νίκησε με 1-0 τους «πράσινους» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής και έπιασε θέση στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα της Super League, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο. Ο Γκαρντάβσκι με εντυπωσιακό γκολ στο 5ο λεπτό, χάρισε τους τρεις βαθμούς στον ΠΑΣ Γιάννινα, που έκανε το «2 στα 2» σε εκκίνηση πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια!

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά τον αγώνα και μόλις στο πρώτο δίλεπτο είχαν δύο «επισκέψεις» στην εστία του Παναθηναϊκού, με πιο σημαντική στιγμή το σουτ του Πέερσμαν που κόντραρε και πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Τρία λεπτά αργότερα, ωστόσο, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ και μάλιστα με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Από έξυπνη κίνηση και «σπάσιμο» της μπάλας του Περέα, ο Γκαρντάβσκι με τρομερό μακρινό σουτ έκανε το 1-0 για τον ΠΑΣ στο 5ο λεπτό.

Στο 42’ ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όταν από γύρισμα του Χουάνκαρ από τα αριστερά, ο Αϊτόρ αν και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, έκανε πολύ κακό τελείωμα.

Στο 44’ από χαμηλή σέντρα του Μορέιρα ο Περέα δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή, χάνοντας πολύ σημαντική ευκαιρία για τον ΠΑΣ Γιάννινα, με αποτέλεσμα να «κλείσει» το ημίχρονο με 1-0 υπέρ της γιαννιώτικης ομάδας.

Μετά την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός βγήκε στο γήπεδο με πιο επιθετική διάθεση και άρχισε να ψάχνει με καλύτερες συνεργασίες την προσέγγιση της αντίπαλης περιοχής.

Στο 54’ ένα πολύ καλό φάουλ του Λούντκβιστ από τα 40 μέτρα έφυγε πολύ λίγο πάνω από τα δοκάρια του Λοντίγκιν ενώ στο 63’ από αντεπίθεση του ΠΑΣ ο Περέα «έτρεξε» τον Βέλεθ, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον Διούδη από δύσκολη γωνία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίσκαρε στο τελευταίο 20λεπτο, με την είσοδο του Βιγιαφάνιες στο «8» αντί του Μαουρίσιο και τη χρησιμοποίηση του Παλάσιος, αντί του αρνητικού για ακόμη ένα ματς Αϊτόρ.

Στο 78’ από συνεργασία των Βιτάλ και Παλάσιος η μπάλα επέστρεψε στον πρώτο, ο οποίος πλάσαρε από πλάγια αριστερά, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λοντίγκιν.

Στο 85’ από σέντρα του Χατζηγιοβάνη ο Κάργας στην προσπάθειά του να αποκρούσει λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του, αλλά ο Λοντίγκιν έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στο 90' από σέντρα του Χατζηγιοβάνη, ο Μακέντα έκανε κάκιστο τελείωμα μέσα στη μικρή περιοχή, με την κεφαλιά του να περνάει πολύ άουτ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πεέρσμαν, Σνάιντερ, Καραχάλιος (70’ Σιόντης), Ντομίνγκεθ, Γκαρντάβσκι, Περέα, Κόντε (42’ λ. τρ. Μορέιρα, 86’ Μιλιντσεάνου).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Μαουρίσιο (70’ Βιγιαφάνιες), Αϊτόρ (70’ Παλάσιος), Λούντκβιστ (56’ Ιωαννίδης), Βιτάλ (79’ Χατζηγιοβάνης), Καρλίτος (79’ Μακέντα).

