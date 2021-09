Κοινωνία

Φωτιά στον Μαραθώνα

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την οριοθέτηση του πύρινου μετώπου.

Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε δασική έκταση στον Μαραθώνα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 74 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τιμημάτων, 18 οχήματα και το ΜΕΤΠΕ. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Με εντολή του Αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στη δασική πυρκαγιά του Μαραθώνα.

Στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στο δήμο Μαραθώνος επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα και το ΜΕΤΠΕ. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2021

Λόγω της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή του Γραμματικού, δόθηκε εντολή για διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου από το ύψος του καταστήματος Sports Village Αθητάκης στη λεωφόρο Γραμματικού-Μαραθώνα, διασταύρωση Λιμνιώνας στο ρεύμα προς Μαραθώνα στην οδό Γραμματικού, από το ύψος του Προφήτη Ηλία, ρεύμα προς Αγία Μαρίνα.

