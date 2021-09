Κοινωνία

ΕΔΕ σε βάρος αστυνομικών της ομάδας “Δράση” (βίντεο)

Αστυνομική βία κατά φοιτητών μελών της καταγγέλλει η ΛΑΕ

Αναίτια εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία της καταγγέλλει η Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ), κάνοντας λόγο για τραμπουκισμούς και βία κατά φοιτητών ενώ επέστρεφαν στα γραφεία του κόμματος μετά τη μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση για τα οκτώ χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη ναζιστική Χρυσή Αυγή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

"Σχετικά με καταγγελλόμενο περιστατικό που αναπαράγεται στο διαδίκτυο και αφορά σε έρευνα ομάδας πολιτών από αστυνομικούς βραδινές ώρες χθες (18 Σεπτεμβρίου 2021) στην οδό Πατησίων, ανακοινώνεται ότι από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης".

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΛΑΕ:

"Στις 18 Σεπτεμβρίου το βράδυ, φοιτητές, στην πλειοψηφία τους εκλεγμένα μέλη των ΔΣ των Φοιτητικών Συλλόγων τους και μέλη της Λαϊκής Ενότητας, δέχθηκαν επίθεση από ομάδες ΔΙΑΣ καθώς επέστρεφαν στα γραφεία της ΛΑΕ από τη μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση για τα οκτώ χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη ναζιστική Χρυσή Αυγή.

Λίγα μέτρα έξω από τα γραφεία, στην οδό Πατησίων, ομάδες ΔΙΑΣ ,που τους είχαν στήσει «καρτέρι» σε παρακείμενο στενό, τους κυνήγησαν μέχρι τα γραφεία, εισέβαλαν μέσα στην πολυκατοικία, έπιασαν πέντε φοιτητές και φοιτήτριες και επιχείρησαν να τους προσαγάγουν. Φυσικά, δεν υπήρχε ένταλμα, ούτε παρουσία εισαγγελέα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο όπου καταγράφηκε το γεγονός, ο επικεφαλής της μίας διμοιρίας ανεβαίνει τα σκαλιά της πολυκατοικίας, φωνάζει στους υπόλοιπους φοιτητές να κατέβουν κάτω (προφανώς για να προσαχθούν και αυτοί!) και να «αφήσουν το βίντεο». Οι πέντε φοιτητές κρατήθηκαν στο σημείο για ώρα, περικυκλωμένοι από μηχανές και αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση στην είσοδο των γραφείων και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από τις διαμαρτυρίες στελεχών της Λαϊκής Ενότητας και δικηγόρων που έφτασαν στα γραφεία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα γραφεία της Λαϊκής Ενότητας γίνονται στόχος αστυνομικής επίθεσης. Και φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία επιτίθεται απρόκλητα σε νεολαίους που, το μόνο «έγκλημα» που διέπραξαν ήταν ότι περπατούσαν στο δρόμο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ χρησιμοποιεί τον αυταρχισμό, την καταστολή και την αστυνομική βία για να τρομοκρατήσει όσους αγωνίζονται απέναντι στην εγκληματική πολιτική της και να περιορίσει τη λαϊκή οργή που συνεχώς διευρύνεται. Βάζει στο στόχαστρο τη νεολαία, καταπατά κάθε δημοκρατικό δικαίωμα.

Το χθεσινό περιστατικό γεννά ερωτήματα. Από ποιον έλαβαν εντολή οι διμοιρίες για να επιτεθούν στους φοιτητές; Ήταν στο πλαίσιο της εντολής τους η εισβολή στα γραφεία της Λαϊκής Ενότητας; Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα διερευνήσει το περιστατικό; Θα τιμωρηθούν οι αστυνομικοί που εισέβαλαν παράνομα, χωρίς ένταλμα, σε γραφεία πολιτικού κόμματος της Αριστεράς; Και τελικά αυτό εννοεί ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με τις δηλώσεις του περί «ασφάλειας όλων των πολιτών»;

Απαιτούμε να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί που επιτέθηκαν αναίτια στους φοιτητές και εισέβαλαν στα γραφεία της Λαϊκής Ενότητας, τα στοιχεία των οποίων βρίσκονται στην κατοχή μας".

