Ολυμπιακός: Αγχώθηκε αλλά... νίκησε στη Λαμία

Νίκη με άγχος αλλά και τύχη για τους "ερυθρόλευκους"

Παρότι «καρδιοχτύπησε» στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Λαμίας στο «Αθανάσιος Διάκος», γα τη 2η αγωνιστική της Super League, και πέτυχε την πρώτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Σισέ στο 12΄ και ο Μπουχαλάκης στο 32΄ ήταν οι σκόρερ των «ερυθρολεύκων», αλλά στο β΄ μέρος η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μείωσε με τον Καραμάνο (72΄) και ίσως δικαιούτο να πάρει κάτι, δεδομένου ότι είχε δοκάρι με τον ίδιο παίκτη και τρομερή χαμένη ευκαιρία με τον Βύντρα.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν, είχαν ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο και θα μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ στο 10΄, όμως ο Βατσλίκ έκανε σπουδαία απόκρουση στην κεφαλιά του Τιρόνε. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη περίπτωση που επισκέφθηκε με αξιώσεις τα καρέ του Σαράνοφ, στο 12΄. Ο Βαλμπουενά εκτέλεσε από μακριά ένα φάουλ «γεμίζοντας» τη μπάλα στην περιοχή κι εκεί ο Σισέ πήδηξε πιο ψηλά απ΄όλους και με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο γκολ των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα. Χωρίς το ματς να έχει ιδιαίτερο ρυθμό, οι πρωταθλητές είχαν τον έλεγχο και στο 32΄ διπλασίασαν τα τέρματά τους, όταν ο Μπουχαλάκης έπιασε ένα σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πήρε ύψος, καταλήγοντας στα δίχτυα του Σαράνοφ.

Το β΄ μέρος άρχισε με τον Τικίνιο να καθυστερεί χαρακτηριστικά και να σπαταλάει μία πολύ καλή αντεπίθεση του Ολυμπιακού, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβηκαν και «άγγιξαν» το γκολ στο 58΄, όμως η κεφαλιά του Καραμάνου έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα το σουτ του Βύντρα δεν βρήκε στόχο. Οι προσπάθειες της Λαμίας καρποφόρησαν στο 72΄, όταν σε ένα παράλληλο γύρισμα του Ρόμανιτς η «ερυθρόλευκη» άμυνα απέτυχε να διώξει και ο Καραμάνος με σουτ από το σημείο του πέναλτι μείωσε.

Οι αλλαγές του Μαρτίνς δεν βελτίωσαν την εικόνα των πρωταθλητών, που στο 79΄ γλίτωσαν την ισοφάριση από καθαρή τύχη, καθώς ο Βύντρα δεν κατάφερε εξ επαφής να προωθήσει με το κεφάλι τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από μία εκτέλεση φάουλ στην οποία δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν την μπάλα τέσσερις (!) αμυνόμενοι.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Αντέτζο, Μαζουλουξής, Σκόνδρας (40΄ Βύντρα), Μαρτίνεθ, Νούνιες, Τζανδάρης (84΄ Γκέντσογλου), Τιρόνε (65΄ Μανούσος), Ρόμανιτς, Μανουσάκης (65΄ Ελευθεριάδης), Καραμάνος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Καρμπόβνικ (83΄ Ανδρούτσος), Μπουχαλάκης, Μ. Καμαρά (84΄ Σουρλής), Ονιεκουρού (76΄ Λόπες), Βαλμπουενά (62΄ Κούντε), Α. Καμαρά (77΄ Βρουσάι), Τικίνιο

