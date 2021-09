Αθλητικά

O ΠΑΟΚ “πέρασε” από την Τρίπολη

Ο “Δικέφαλος” πήρε το διπλό κόντρα στον Αστέρα

Με γκολ του Αντελίνο Βιεϊρίνια στο 27ο λεπτό από τα 11 βήματα, από πέναλτι που είχε κερδίσει ο Μπίσεσβαρ, ο ΠΑΟΚ έφυγε με τη νίκη (1-0) απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης από μια παραδοσιακά δύσκολη για εκείνον έδρα, όπως είναι το «Θ. Κολοκοτρώνης».

Ο «Δικέφαλος» κάλυψε μέρος της αναπάντεχης εντός έδρας ήττας από τον ΠΑΣ Γιάννινα στην πρεμιέρα, ενώ οι Αρκάδες, που είδαν την τύχη να τους γυρνά την πλάτη στο 86΄ (κεφαλιά του Μπαράλες στο δοκάρι), έμειναν στο βαθμό του Αγρινίου.

Αφού στο δεύτερο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έχασαν διπλή ευκαιρία, όταν το μακρινό σουτ του Μιτρίτσα έδιωξε ο Παπαδόπουλος και η νέα προσπάθεια του Μουργκ κόντραρε κι έφυγε κόρνερ, ο Αστέρας ανέλαβε τον έλεγχο προϊόντος του χρόνου και στο 18΄ ο Σίτο έχασε μεγάλη ευκαιρία πλασάροντας άσχημα.

Τρία λεπτά αργότερα στη σέντρα του Κανελλόπουλου η κεφαλιά-ψαράκι του Καπίγια έφυγε μόλις άουτ, αλλά στο 24΄ ο νεαρός Έλληνας μέσος μάρκαρε απρόσεκτα στην περιοχή τον Μπίσεσβαρ και το πέναλτι μετέτρεψε σε γκολ ο Βιεϊρίνια ανοίγοντας το σκορ στο 27ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Ράσταβατς πίεσαν, πήραν μέτρα στο γήπεδο και άρχισαν να απειλούν, αλλά ο Πασχαλάκης ήταν σε καλό βράδυ. Ο διεθνής τερματοφύλακας, μεταξύ των άλλων αποκρούσεών του, επενέβη σωτήρια στο 61΄ στην κεφαλιά του Μπαράλες, ενώ στο 86΄ στάθηκε τυχερός, όταν η κεφαλιά του Μπαράλες σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καρμόνα (66΄ Γκαρθία), Πίτσου, Καστάνιο, Άλβαρες (81΄ Τασουλής), Βαλιέντε, Κανελλόπουλος (66΄ Σανταφέ), Κρέσπι, Σίτο (66΄ Γκόμες), Καπίγια (82΄ Μπενίτο), Μπαράλες.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια (52΄ Ροντρίγκο), Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Σίντκλεϊ, Σβαμπ (72΄ Εσίτι), Κούρτιτς, Μουργκ (79΄ Α. Ζίβκοβιτς), Μπίσεσβαρ, Μίτριτα (78΄ Αουγκούστο), Σβιντέρσκι (78΄ Άκπομ).

