Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Σούπερ ανατροπή στην έδρα της Βαλένθια

Η “βασίλισσα” πανηγύρισε ένα απίστευτο “τρίποντο” στο “Μεστάγια”, μιας και ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το 86ο λεπτό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με τεράστια νίκη (2-1) απέναντι στη Βαλένθια, στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής, με την οποία πέρασε μόνη πρώτη στη βαθμολογία και ταυτόχρονα υποχρέωσε τις “νυχτερίδες” στην πρώτη εφετινή ήττα τους.

Για να συμβεί αυτό, η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι χρειάστηκε να κάνει μια εκπληκτική ανατροπή, αφού ως στο 86ο λεπτό κυνηγούσε στο σκορ. Όλα έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο σε αυτό το παιχνίδι, καθώς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 66΄ με τον Ντούρο.

Κι ενώ το χρονόμετρο “έτρεχε” προς το 90΄, ήρθε στο 86ο λεπτό ο Βινίσιους να ισοφαρίσει για τη “βασίλισσα”, έπειτα από ασίστ του Μπενζεμά και τρία λεπτά αργότερα οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Βραζιλιάνο να βρίσκει τον Γάλλο κι εκείνος να “εκτελεί” τον Μαμαρντασβίλι για το 1-2.

