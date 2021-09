Κοινωνία

Κρήτη: Τροχαίο με νεκρούς 17 και 21 ετών (εικόνες)

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με θύματα δύο νέα παιδιά. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Μία νέα τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης και συγκεκριμένα στο Γάζι Ηρακλείου, όπου τη νύχτα σημειώθηκε ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα.

Δυστυχώς, θύματα ήταν δύο πολύ νέα παιδιά, ένας νεαρός 21 ετών οδηγός μηχανής και ο μόλις 17 ετών συνοδηγός, ο οποίος ήταν μαθητής της Γ τάξης του ΕΠΑΛ στο Ηράκλειο.

Το τροχαίο συνέβη λίγα λεπτά μετά τη 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε πάνω σε κολόνα φωτισμού, η οποία λύγισε από τη δύναμη, και στη συνέχεια στα μικρά κολονάκια.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που η μοτοσικλέτα εκσφενδονίστηκε πάνω από 100 μέτρα.

Ο 21χρονος, έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου από το ΕΚΑΒ ωστόσο έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή λίγο αργότερα.

Πηγή: cretalive.gr

