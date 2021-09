Αθλητικά

ΟΦΗ - ΑΕΚ: θεατής με ... δανεικό πιστοποιητικό εμβολιασμού!

Αντί για τις εξέδρες, ο "έξυπνος' φίλαθλος βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Με... δανεικό πιστοποιητικό εμβολιασμού επιχείρησε να εισέλθει σε αγωνιστικό χώρο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη, χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Η σύλληψή του έγινε κατά την είσοδό του στο γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» για να παρακολουθήσει το ματς ΟΦΗ – ΑΕΚ, με πιστοποιητικό εμβολιασμού το οποίο όμως ανήκε σε άλλον!

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι για πλαστογραφία πιστοποιητικών, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

