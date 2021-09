Κοινωνία

Αρνητές κορονοϊού: γονείς έστειλαν εξώδικο σε εκπαιδευτικούς

Γονείς που αντιτίθενται στα μέτρα για την είσοδο των παιδιών τους στα σχολεία, απέστειλαν εξώδικο σε εκπαιδευτικούς. Τι λέει η Διδασκαλική Ομοσπονδία.

Γονείς που αρνούνται να τηρήσουν τα μέτρα για τον κορονοϊό τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά τους έχουν στείλει εξώδικο σε εκπαιδευτικούς, με το οποίο ζητούν από 50.000 μέχρι 500.000 ευρώ ανά πράξη και ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη. Πρόκειται, όπως μετέδωσε το Mega, για μια ομάδα γονέων από τη βόρεια Ελλάδα.

Αρνήτρια αξιωματικός του Λιμενικού υπέβαλε μήνυση

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η συμπεριφορά μία αρνήτριας του κορονοϊού, η οποία υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, μαζί με τον σύζυγό της σε Γυμνάσιο στα Καμίνια. Η 38χρονη φώναζε και απειλούσε τρεις εκπαιδευτικούς στο σχολείο επειδή δεν επέτρεπαν την είσοδο του παιδιού τους στο σχολείο χωρίς μάσκα και βεβαίωση αρνητικού self test.

Οι τρεις καθηγητές του σχολείου κινδύνευσαν να βρεθούν στο αυτόφωρο. Η κατάσταση ξέφυγε όταν η αξιωματικός του Λιμενικού κι ο σύζυγός της προχώρησαν σε μήνυση κατά της διευθύντριας, του υποδιευθυντή και της υπεύθυνης COVID του σχολείου, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα. Χρειάστηκε να υποβάλλουν μηνύσεις κι εκείνοι για να αφεθούν ελεύθεροι και να μην επιβαρυνθεί το ποινικό μητρώο τους ενώ είχαν απλά κάνει το καθήκον τους στο σχολείο.

Σε βάρος της 38χρονης διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και η αρνήτρια θα πρέπει να εξηγήσει τη συμπεριφορά της.

Διδασκαλική Ομοσπονδία: Να προστατευτούν οι εκπαιδευτικοί

«Δεν έχει έρθει κάποιο εξώδικο σε εμάς ως Διδασκαλική Ομοσπονδία (ΔΟΕ). Αυτά απευθύνονται απευθείας στους συναδέλφους. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι τόσο έντονο όσο αυτό που έγινε στα Καμίνια, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν φτάσει και σε εμάς επιστολές, ενώ συνάδελφοί μας βρέθηκαν σε αστυνομικά τμήματα γιατί δέχτηκαν μηνύσεις», ανέφερε μιλώντας στο Mega ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Θανάσης Κικινής, προσθέτοντας, ωστόσο ότι τα φαινόμενα αυτά είναι σποραδικά.

«Δε μιλάμε απλά για οδηγίες, αλλά για νόμο, κάτω από τον οποίο λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση της πολιτείας, ώστε σε ανάλογα περιστατικά να μην οδηγούνται οι εκπαιδευτικοί στα αστυνομικά τμήματα και να προστατεύονται σε περίπτωση μηνύσεων», πρόσθεσε ο ίδιος.

