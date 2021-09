Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Μάκρη (εικόνες)

Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε δασικές εκτάσεις. Εκκένωση ζητά ο Δήμος.

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 23.00 το βράδυ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στη Νέα Μάκρη.

Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε δασικές εκτάσεις. Η μια εστία εκδηλώθηκε κοντά στην ιερά μονή του Αγίου Εφραίμ ενώ η δεύτερη εστία είναι στην οδό Δήμητρας, στην περιοχή Λιβίσι.

Από την Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις μεταξύ των οποίων ένα πεζοπόρο τμήμα και το μηχανοκίνητο τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες με δικά τους οχήματα που επιχειρούν στις εστίες των πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι η φωτιά στο Λιβίσι είναι κοντά σε σπίτια γι αυτό εκεί έχει πέσει το μεγάλο βάρος της πυρόσβεσης, ενώ η άλλη πυρκαγιά κατευθύνεται προς την θάλασσα.

Εντολή για προληπτική απομάκρυνση έδωσε, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η Πυροσβεστική για τους κατοίκους της περιοχής κοντά στον οικισμό, ενώ διακόπηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Παρασκευής, από το ύψος της Βασιλείου Ρώτα.

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας ζήτησε, με ανάρτησή του στο Facebook, την άμεση εκκένωση της περιοχής. "Κάνουμε έκκληση στους κατοίκους που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το συμβάν να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την κεντρική πλατεία Νέας Μάκρης. Συνιστούμε ψυχραιμία σε όλους" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Άνοιξε εξάλλου το Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης (πρώην Αμερικάνικη βάση). Οι κάτοικοι που εκκένωσαν τις κατοικίες τους λόγω της πυρκαγιάς μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί για απόψε.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη κλιμάκιο της ΔΑΕΕ μεταβαίνει στη Νέα Μάκρη Αττικής για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

