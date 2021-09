Αθλητικά

Κηδεία Ντούσαν Ίβκοβιτς: Τα μπασκετικά “παιδιά” του σήκωσαν το φέρετρο (εικόνες)

Συγκινητικές στιγμές στο τελευταίο "αντίο" του Σέρβου Θρύλου του μπάσκετ και του Ολυμπιακού.

Πλήθος μπασκετικού κόσμου βρέθηκε σήμερα στο Βελιγράδι στην κηδεία του Ντούσαν Ιβκοβιτς, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Σέρβου τεχνικού.

Χαρακτηριστική η στιγμή που το φέρετρο του «Ντούντα» μετέφεραν οι Σέρβοι Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Βλάντε Ντίβατς, Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς και Ντράγκαν Κιτσάνοβιτς, ο Κροάτης Ντίνο Ράτζα, ο Μαυροβούνιος Ζάρκο Πάσπαλι και ο Σλοβένος Γιούρι Ζντοβτς.

Ο Ντούσαν Ίβκοβις κηδεύτηκε στον οικογενειακό του τάφο, πάνω από τον οποίο ελευθερώθηκαν περιστέρια, στα οποία και είχε πάθος ο Σέρβος θρύλος του μπάσκετ και του Ολυμπιακού.

Μεταξύ άλλων στην κηδεία βρέθηκαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο Βασίλης Σπανούλης, ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Νίκολα Πέκοβιτς, ο Δήμος Ντικούδης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς, ο Πέρο Άντιτς, ο Νίκολα Πέκοβιτς, ο Ντέγιαν Ράντονιτς, ο Ζέλικο Ρέμπρατσα, ο Μάρκο Κέσελ, και ο Τάκης Λιβιεράτος.

