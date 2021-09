Πολιτική

Rafale: βίντεο με τα υπερσύγχρονα μαχητικά στα “γαλανόλευκα”

Δείτε τις πρώτες πτήσεις που γίνονται στην Γαλλία, στη βάση Μερικιάν, όπου συνεχίζεται η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων.

Το πρώτο βίντεο με τα δύο Rafale που απέκτησε η Ελλάδα από την Γαλλία, "ντυμένα" στα χρώματα της σημαίας μας, είδε το "φως" της δημοσιότητας. Πρόκειται για πτήσεις που γίνονται στην Γαλλία, στη βάση Μερικιάν κοντά στο Μπορντό όπου συνεχίζεται η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων.

Πρωταγωνιστές οι πιλότες που θα πιστοποιηθούν και ως εκπαιδευτές έτσι ώστε με την άφιξη των υπερσύγχρονων αεροσκαφών στη χώρα μας να εκπαιδεύσουν και τα «γεράκια» της 332 Μοίρας.

Την ίδια ώρα και στην 114 Πτέρυγα Μάχης οι αλλαγές στην 332 Μοίρα «Γεράκι» δεν είναι λίγες κι αυτές αφορούν τόσο τους χώρους στην πολεμική Μοίρα, όσο και στα υπόστεγα είτε των τεχνικών είτε στις «φωλιές» των Rafale.

Στην περίπτωση των Rafale είναι κοινός τόπος ότι η ένταξή τους στην Πολεμική Αεροπορία θα επιφέρει τεκτονικές αλλαγές, αντίστοιχες με αυτές που προκάλεσε η παραλαβή των γαλλικών Mirage F1 το 1975.

Πηγή: defencenet.gr

