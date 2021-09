Αθλητικά

Λάρισα: μυστήριο με τον Αργεντινό παίκτη που “ξέμεινε” στη χώρα μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μαξιμιλιάνο Φορνάρι ζει σαν άστεγος μετά το ναυάγιο της συνεργασία του με τον Απόλλωνα Λάρισας; Τι απαντά η ελληνική ομάδα. Πού βρίσκεται τελικά;

Θέμα σε πολλά ξένα αλλά και ελληνικά Μέσα έχει γίνει η ιστορία ενός ποδοσφαιριστή από την Αργεντινή, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει... ξεμείνει στη Λάρισα αν και ήρθε στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Απόλλωνα. Ο ποδοσφαιριστής λέγεται Μαξιμιλιάνο Φορνάρι, είναι 26 ετών και φέτος άφησε την Αργεντινή, προκείμενου να έρθει στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, ο ίδιος δήλωσε εγκλωβισμένος στη Λάρισα, καθώς οι εκπρόσωποί του τον άφησαν ξεκρέμαστο και χωρίς τελικά να υπογράψει στη θεσσαλική ομάδα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είναι εντελώς μόνος και σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, είναι άστεγος και κοιμάται σε παγκάκι σε κεντρική πλατεία της πόλης.

Από πλευράς της η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας ανακοίνωσε πάντως ότι ουδέποτε συμφώνησε με τον εν λόγω ποδοσφαιριστή περί της μεταγραφής του στον Απόλλωνα και ουδέποτε τον άφησε να κοιμηθεί σε ...παγκάκι, "παρά τον ιδιόρυθμο του χαρακτήρα του".

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: "Ο παίκτης ήρθε από την Λατινική Αμερική (χωρίς να τον καλέσουμε) με σκοπό να συζητήσουμε τα περί της μεταγραφής του, στην ομάδα μας, χωρίς όμως να καταλήξουμε σε συμφωνία. Όσο με τον παίκτη συζητούσαμε μαζί, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής διέμεινε σε ξενοδοχείο του οποίου δωμάτιο, είχαμε μισθώσει. Με το αρνητικό πέρας των συζητήσεων μαζί του, ο παίκτης έμεινε ελεύθερος να μεταγραφεί σε ομάδα της αρέσκειας του. Έτσι όσοι προέτρεεξαν να μας λοιδωρήσουν και να μας κατασυκοφαντήσουν όσο φυσικά και να μας βλάψουν με τα δημοσιεύματα εναντίον μας, σύντομα, αν το συνεχίσουν θα τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα περαιτέρω".

Πληροφορίες θέλουν μάλιστα τον Αργεντινό να βρίσκεται στη Βαρκελώνη και όχι στη Λάρισα!

Ειδήσεις σήμερα:

Ζακ Κωστόπουλος: Λουλούδια, κεριά και σημειώματα στο σημείο που ξεψύχησε (εικόνες)

Βάρκιζα - σχολικό: στυγνοί εγκληματίες οι ιδιοκτήτες, λέει η μητέρα (βίντεο)

Εμβολιασμός παιδιών: όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς (βίντεο)