Κόσμος

Γερμανία: Αίσιο τέλος στην ομηρία οδηγού λεωφορείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη και έβαλαν τέλος στο θρίλερ.

Η γερμανική Αστυνομία συνέλαβε τον επιβάτη που κρατούσε όμηρο τον οδηγό ενός λεωφορείου σε αυτοκινητόδρομο κοντά στη Νυρεμβέργη, ανέφερε το Focus Online.

Λίγο νωρίτερα, η Αστυνομία είχε γράψει στο Twitter: «Στο λεωφορείο υποθέτουμε ότι υπάρχει ένας ένοπλος άνδρας και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Οι επιβάτες είχαν ήδη αποβιβαστεί».

Το θρίλερ της ομηρίας εκτυλίχθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α9, στα νότια της Νυρεμβέργης και είχε ευτυχώς αίσιο τέλος. Η περιοχή είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Αναστασιάδης ακύρωσαν τα ραντεβού τους με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας (βίντεο)

Μετεωρίτης έγινε ορατός από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (εικόνες)