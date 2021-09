Παράξενα

Καγκουρό ευχαριστεί τους σωτήρες του! (εικόνες)

Το άτυχο μαρσιποφόρο, άγνωστο πως βρέθηκε μέσα στη λίμνη της Καμπέρας. Πως εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, στους δυο άντρες που το έσωσαν.

Δυο Αυστραλοί είδαν ένα καγκουρό σαστισμένο να έχει βρεθεί μέσα στην φημισμένη λίμνη της Καμπέρας. Ήταν ξημερώματα και οι δυο άνδρες δεν δίστασαν να μπουν στην λίμνη της Αυστραλιανής πρωτεύουσας, για να σώσουν το καγκουρό.

Ο Nic Crowther έβγαλε το παντελόνι του, πήδηξε στη λίμνη Burley Griffin, αφού είδε το καγκουρό να υποφέρει.

«Το καημένο καθόταν εκεί τρέμοντας», είπε. «Δεν είμαι σίγουρος ότι τα καγκουρό μπορούν να εκφράσουν μια ανάγκη, αλλά φαινόταν ότι ήθελε βοήθεια. Απλώς φαινόταν τόσο λυπημένο».

Οι δυο άνδρες μετέφεραν αγκαλιά το μεγάλο μαρσιποφόρο με ασφάλεια στην στεριά. Στο βίντεο που κατέγραψαν περαστικοί το καγκουρό δέχεται την βοήθεια χωρίς αντίδραση και όταν πια πάτησε στο έδαφος έδωσε το χέρι του στους άνδρες, σαν έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους διασώστες του.

«Θέλω να πιστεύω ότι έλεγε ευχαριστώ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μάλλον ήταν λίγο μπερδεμένο», όπως εξήγησε ο ένας διασώστης του.

Πηγή ABC Canberra, ertnews.gr

