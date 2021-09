Οικονομία

Περιφέρεια Αττικής: ενίσχυση επιχειρήσεων με 125 εκατομμύρια ευρώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των ποσών και πως ενισχύεται η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα στο Λεκανοπέδιο. Οι ενστάσεις και η καταβολή για όσους δικαιώνονται.

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής:

«Η Περιφέρεια Αττικής έχει καταβάλλει μέχρι σήμερα 125 εκατομμύρια ευρώ σε 4.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις , μέσω της διαδικασίας καταβολής της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Συνολικά 9.617 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν την μη επιστρεπτέα ενίσχυση, σε ένα πρόγραμμα που ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 250 εκ. ευρώ.

Η διαδικασία εκταμιεύσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τον ρυθμό υποβολής αιτημάτων καταβολής από τους δικαιούχους και την πληρότητα των φακέλων τους.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται από την αρμόδια επιτροπή η διαδικασία εξέτασης των 3.000 ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις που δεν έλαβαν χρηματοδότηση, με στόχο να δημοσιευτούν οι σχετικές αποφάσεις το αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου.

Για τις επιχειρήσεις των οποίων η ένσταση δικαιώνεται, θα υπάρξει πρόνοια ώστε να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να υποβάλλουν το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα».

