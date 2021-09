Υγεία - Περιβάλλον

Εικονικός εμβολιασμός - Κορμπάκης: η γιατρός έχει κάνει και τις δύο δόσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστηρίζει ο συνήγορος της γιατρού και της γραμματέως της, που συνελήφθησαν, μετά και από αξιοποίηση βίντεο – ντοκουμέντου.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Δημήτρης Κορμπάκης, συνήγορος τόσο της γιατρού, όσο και της γραμματέως της, που συνελήφθησαν από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, μαζί με μια νοσηλεύτρια εμβολιαστικού κέντρου, για εικονικό εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού.

‘Όπως είπε ο συνήγορος, αμφότερες «Έχουν εμβολιαστεί κανονικά. Τον Αύγουστο έκαναν την πρώτη δόση και τώρα έκαναν την δεύτερη και η γιατρός και η γραμματέας της».

«Δεν είναι κατά των εμβολίων, Δεν είναι αντιεμβολιάστριες», σημείωσε ο δικηγόρος.

Προσέθεσε, αναφερόμενος στην γιατρό, «το ότι εξέφρασε μια αντίδραση ως προς την υποχρεωτικότητα, δεν την καθιστά αντιεμβολιάστρια».

«Ενδεχομένως η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είχε κάποιες πληροφορίες. Από ποιόν εδόθησαν και γιατί εδόθησαν είναι ένα άλλο θέμα. Οι εντολείς μου αρνούνται κατηγορηματικά την κατηγορία», κατέληξε ο συνήγορός.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Ρόδο: Ο δράστης και το “βεβαρυμμένο παρελθόν” του

Αρνητές κορονοϊού - Δημητρακόπουλος: θεσμική ντροπή οι προσαγωγές εκπαιδευτικών (βίντεο)

Καιρός - Αρνιακός: Φθινοπωρινή “παρένθεση” με βροχές και καταιγίδες (βίντεο)