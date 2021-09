Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Γκάγκα - Παπαευαγγέλου για τα κρούσματα σε παιδιά και τα εμβόλια (βίντεο)

Ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης της πανδημίας, τις μεταλλάξεις και την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Απο τον Ant1news.gr μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση η ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, από τους:

Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας

, Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Βάνα Παπαευαγγέλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Γκίκα Μαγιορκίνη, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.125 και οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 31. Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότικαι οι νέοι θάνατοι









