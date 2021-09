Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου: ο Κομάν προπονήθηκε μια εβδομάδα μετά από επέμβαση στην καρδιά

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την περασμένη εβδομάδα, αφού διαγνώστηκε με καρδιακή αρρυθμία.

Ο Κίνγκσλεϊ Κομάν που υποβλήθηκε πριν από μία εβδομάδα σε μικροεπέμβαση στην καρδιά, επέστρεψε στις προπονήσεις με την Μπάγερν, ανακοίνωσε ο σύλλογος του Μονάχου. «Ο Κινγκ (Κομάν) προπονείται και πάλι. Είμαστε χαρούμενοι που επέστρεψε στο γήπεδο», δήλωσε ο προπονητής της πρωτοπόρου στην Μπουντεσλίγκα, Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Αλλά ο 34χρονος τεχνικός απέκλεισε τη συμμετοχή του Κομάν στον προσεχή αγώνα πρωταθλήματος με την Γκρόιτερ Φιρτ που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής και θα ανοίξει την αυλαία της 6ης ημέρας. «Δεν είναι στις επιλογές μας να αγωνιστεί», είπε για τον Γάλλο διεθνή.

Ο Γάλλος, ο οποίος επέστρεψε τραυματίας από τους προκριματικούς αγώνες για το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, είχε παίξει μόνο λίγα λεπτά στο τέλος του αγώνα του Champions League με την Μπαρτσελόνα την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου.

