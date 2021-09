Κοινωνία

Κατάληψη σε σχολείο στο Γαλάτσι: Ο Δήμαρχος έσπασε το λουκέτο και άνοιξε την πόρτα

Ο δήμαρχος Γαλατσίου ενημερώθηκε από τον διευθυντή του σχολείου μετέβη στο σχολείο και "έσπασε" την κατάληψη.

Κλειστή με λουκέτο βρήκαν την πόρτα του σχολείου τους το πρωί της προηγούμενης Δευτέρας οι μαθητές του 5ου Γυμνασίου Γαλατσίου, καθώς μικρή ομάδα μαθητών από τη Β’ και τη Γ’ τάξη (όχι περισσότερα από 10 άτομα) είχαν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν κατάληψη με στόχο την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Άμεσα ο διευθυντής του σχολείου κ. Γιάννης Κάπουας επικοινώνησε με τον δήμαρχο Γαλατσίου, Γιώργο Μαρκόπουλο καθώς και την αρμόδια διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές είχαν μια σειρά από αιτήματα όπως την τήρηση αποστάσεων και την προμήθεια αντισηπτικών ενώ επίσης έκαναν λόγο για κακή συμπεριφορά εκ μέρους των καθηγητών. «Το σχολείο είχε λειτουργήσει μόλις 4 μέρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατόν να έχουν κιόλας προκύψει συγκεκριμένα αιτήματα. Τα παιδιά που έκαναν την κατάληψη δεν είχαν επικοινωνήσει με τον σύλλογο των καθηγητών, αλλά ούτε και είχαν την σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων συμμαθητών τους», λέει ο κ. Κάπουας.

Ο δήμαρχος Γαλατσίου, λίγη ώρα μετά την ενημέρωση από τον διευθυντή μετέβη στο σχολείο και άνοιξε την πόρτα σπάζοντας το λουκέτο που είχε τοποθετηθεί στην πόρτα εισόδου και αποσύροντας τα εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί ενώ εντός του σχολείου, βρίσκονταν 4 μαθητές. «Ήταν 4 παιδιά μέσα και 200 απέξω» λέει στην «Καθημερινή» ο κ. Μαρκόπουλος τονίζοντας ότι «τα συγκεκριμένα παιδιά δεν ήταν εκπρόσωποι του 15μελούς, ούτε είχαν εκλεγεί με κάποια διαδικασία».

Κατα τη διάρκεια της επιχείρησης ανοίγματος της πόρτας δεν έγιναν κάποιες φθορές, ούτε υπήρξαν αντιδράσεις. «Αυτό που έκανα ήταν το αυτονόητο. Όταν υπάρχουν αιτήματα είμαι πρόθυμος να τα ακούσω και δεν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αντίθετοι έτσι και αλλιώς στις κινητοποιήσεις. Όμως αυτό που συνέβη τη Δευτέρα ήταν απλώς μια αυθαίρετη πράξη μερικών παιδιών προκειμένου να αποφύγουν το μάθημα» τονίζει ο δήμαρχος της πόλης.

