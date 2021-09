Πολιτική

Οικονόμου: Ο Τσίπρας τσάκισε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην πολιτική μετρούν τα έργα, όχι οι ανακοινώσεις., τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις δηλώσεις του ότι στρατηγική της κυβέρνησης είναι τα λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου

Ο κ. Οικονόμου τονίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός τσάκισε συνειδητά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου:

«Ο κ. Τσίπρας, όσο ήταν πρωθυπουργός, τσάκισε συνειδητά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με υπερφορολόγηση και ασφυκτικές ασφαλιστικές εισφορές. Δεν έδωσε κανένα κίνητρο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους μέσω συνεργασιών και συγχωνεύσεων. Ακόμη και η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν έδινε δάνεια, γιατί το απαγόρευε το καταστατικό της. Αυτά δεν μπορεί να τα ξεχάσει κανείς και σίγουρα όχι οι άνθρωποι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Τα δύο τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε τους φόρους και τις εισφορές τόσο των εργαζομένων όσο και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Για αυτό και σήμερα μπορούν να πληρώνουν εισφορές από 220 ευρώ το μήνα. Έδωσε 8,3 δισ. ενίσχυση αποκλειστικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη διάρκεια της πανδημίας (τα 5,3 δισ. μη επιστρεπτέα και τα 3 δισ. με επιστροφή σε 60 δόσεις και εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο).

Επίσης, δίνουμε ισχυρά κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο ταμείο ανάκαμψης και να επωφεληθούν από προγράμματα ύψους 1,5 δισ., με άμεση ενίσχυση σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, ψηφιακού εκσυγχρονισμού, τουριστικών και αγροτικών επενδύσεων και πολλά άλλα. Σήμερα έχουμε 40000 επιχειρήσεις περισσότερες από όσες υπήρχαν πριν από την πανδημία, ενώ το ισοζύγιο ιδρύσεων – λουκέτων στην Αθήνα για το 2021 είναι 4316 νέες επιχειρήσεις έναντι 700 που έκλεισαν. Η πραγματικότητα αυτή είναι αποτέλεσμα των πολιτικών της κυβέρνησής μας.

Χθες έγιναν ξαφνικά ορατοί για τον κ. Τσίπρα οι διανομείς φαγητού, σήμερα σειρά είχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε κάθε του «ανακάλυψη» θα του θυμίζουμε την πραγματικότητα. Κυρίως όμως ότι στην πολιτική μετρούν τα έργα, όχι οι ανακοινώσεις. Δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα, όλοι ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, αλλά δεν έχουμε όλοι τον ίδιο ορίζοντα».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Θα στηρίξουμε τους καταναλωτές για τις αυξήσεις ρεύματος

Κορονοϊός - Βόρεια Ελλάδα: τοπικό lockdown σε τρεις περιοχές

Ατύχημα με καρτ: “ξύπνησε” ο μικρός Φώτης