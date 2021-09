Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ρόδο – Φίλη Ντόρας: Ο δράστης είχε χακάρει και τον υπολογιστή της

Η Μαριέττα Διάκου, φίλη της Ντόρας, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον εφιάλτη που βίωνε η άτυχη γυναίκα από τον δράστη

Κομμάτια του εφιάλτη που ζούσε η άτυχη εκπαιδευτικός στην Ρόδο αποκάλυψε η φίλη της Μαριέττα Διάκου, μιλώντας στο κεντρικο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Την Τρίτη μιλήσαμε με την Ντόρα. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησε για τα προσωπικά της. Ήταν ανακουφισμένη. “Είχα μια σχέση και επιτέλους κατάφερα και ξέφυγα”, μου είπε», ανέφερε η κ. Διάκου.

Αποκάλυψε πως ο δράστης του φονικού και αυτόχειρας «την κλείδωνε έξω από το σπίτι, της απαγόρευε να βγαίνει στο μπαλκόνι, και της είχε χακάρει τον υπολογιστή, όπως έμαθε απο τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην οποία είχε απευθυνθεί»

Πρόσθεσε ότι ο δραστης ζήλευε υπερβολικά την Ντόρα, ήταν κτητικός και έκανε παρατηρήσεις ακόμα και για το ντύσιμό της.

«Η μητέρα της γνώριζε το δράμα της Ντόρας και της είχε πει να επισττρέψει στο πατρικό της. Δύο μήνες έζησαν μαζί. Δεν γνωριζε το παρελθόν του», πρόσθεσε η κ. Διάκου.

