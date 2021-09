Οικονομία

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Microsoft

Στο επίκεντρο της συνάντησης οι επενδύσεις της Microsoft στην Ελλάδα

Με τον Πρόεδρο της Microsoft, Brad Smith, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ότι οι επενδύσεις της Microsoft στην Ελλάδα προχωρούν παρά την πανδημία και υπογραμμίστηκε η μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική που έχει αποκτήσει η ελληνική οικονομία.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε γνωρίσει και συναντηθεί με τον Brad Smith στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, τον Ιανουάριο του 2020. Στη συνέχεια προέκυψε το ενδιαφέρον της Microsoft για την Αρχαία Ολυμπία και πιθανόν τα αποκαλυπτήρια του πρότζεκτ να πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο, στην Ολυμπία.

Επισημαίνεται ότι ταυτόχρονα προχωρά η μεγάλη επένδυση για την κατασκευή Data Centers στην Αττική και σε μερικούς μήνες θα ξεκινήσουν οι εργασίες, ενώ το γραφείο της Microsoft στην Ελλάδα έχει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε αριθμό υπαλλήλων από όλα τα γραφεία παγκοσμίως.

