Οικονομία

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Θα στηρίξουμε τους καταναλωτές για τις αυξήσεις ρεύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχουμε καταθέσει πρόταση για ευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα των αυξήσεων των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, τόνισε ο πρωθυπουργός

«Γίναμε κυβέρνηση το 2019 με την ξεκάθαρη εντολή να ξαναφέρουμε την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Παρά την πανδημία του κορονοϊού κατορθώσαμε να εφαρμόσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας άγγιξε το 16,2% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, αναθεωρήσαμε την εκτίμηση για την ανάπτυξη στο 5,9% για το 2021, και πιθανώς αυτό να είναι μία απαισιόδοξη θεώρηση», επεσήμανε σε συνέντευξη, που παρεχώρησε στο πρακτορείο Bloomberg, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Διαπιστώνουμε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για άμεσες ξένες επενδύσεις. Το κλίμα στην Ελλάδα ύστερα από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης έχει βελτιωθεί σημαντικά» συμπλήρωσε.

Έχουμε ενεργοποιήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο απολιγνιτοποίησης

«Η κλιματική κρίση πλήττει με τρόπο βάναυσο τη λεκάνη της Μεσογείου» τόνισε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός. «Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο απολιγνιτοποίησης και η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή» είπε και συμπλήρωσε: «Στην Ελλάδα κλείνουμε όλες τις λιγνιτικές μονάδες. Είχαμε βάλει στόχο (σ.σ. να γίνει αυτό) έως το 2028, αλλά πιθανώς να το επιτύχουμε έως το 2025. Προσθέτουμε στο ενεργειακό μείγμα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Όπως εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «όλα αυτά υποστηρίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε για 32 δισ. ευρώ, που θα κατευθυνθούν προς την Ελλάδα τα επόμενα 6 χρόνια».

Έχουμε καταθέσει πρόταση για ευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα των αυξήσεων των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος

«Έχουμε δεσμευτεί να στηρίξουμε τους καταναλωτές ενέργειας στην Ελλάδα και μέσω κρατικής ενίσχυσης, αλλά και μέσω της ενθάρρυνσης προς τους παρόχους του ηλεκτρικού ρεύματος να απορροφήσουν μέρος της αύξησης της τιμής του ρεύματος» επισήμανε ο κ. Μητσοτακης.

«Εκτιμώ πως δεν θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τους επόμενους 3 με 6 μήνες. Έχουμε επίσης καταθέσει πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το Διεθνές Δίκαιο μόνη διέξοδος με την Τουρκία

Σε ερώτηση για τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «Είχαμε πολλή ένταση με την Τουρκία πέρσι, φέτος ήταν καλύτερη η κατάσταση» για να εξηγήσει στη συνέχεια πως «Έχουμε περίπλοκα ζητήματα με την Τουρκία, πολύ δύσκολα ζητήματα νομικής φύσεως αναφορικά με τον καθορισμό των θαλασσίων μας ζωνών. Υπάρχει μόνο μία διέξοδος και αυτή είναι το Διεθνές Δίκαιο. Είχαμε ανάλογα θέματα με την Ιταλία και την Αίγυπτο με τις οποίες και υπογράψαμε τις σχετικές συμφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες. Έχουμε πει στην Τουρκία πως υπάρχει τρόπος να επιλύσουμε τις διαφορές μας, χωρίς την αχρείαστη ένταση στο Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο» συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό. «Πρέπει επίσης να συνεργαστούμε με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό» σημείωσε. «Η Ευρώπη δεν θα ανεχθεί μία κατάσταση ανάλογη με ό,τι συνέβη το 2015, ήτοι ανεξελέγκτες μεταναστευτικές ροές. Έχω δεσμευτεί ότι θα προστατεύσουμε τα σύνορα μας και το κάνουμε με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ταυτόχρονα στέλνουμε ένα πολύ καθαρό μήνυμα ότι θα τσακίσουμε τα κυκλώματα των διακινητών στο Αιγαίο και το κάνουμε με επιτυχία» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός

Υποστηρίξαμε τον τουριστικό μας κλάδο και προστατεύσαμε τις θέσεις εργασίας

«Υποστηρίξαμε τον τουριστικό μας κλάδο και κατορθώσαμε να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση για τον τουρισμό. «Είχαμε μία πολύ καλή τουριστική σεζόν, καλύτερη από αυτήν που αναμέναμε αρχικώς» συμπλήρωσε και σημείωσε πως «η Ελλάδα βρέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού για τον εμβολιασμό, που διευκόλυνε κατά πολύ τα ταξίδια στην Ευρώπη κατά την διάρκεια του καλοκαιριού». Και ο πρωθυπουργός έκλεισε την συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg, λέγοντας πως «Έχουμε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, ώστε να αναπτύξουμε το εγχώριο τουριστικό μας προϊόν με έναν βιώσιμο τρόπο και αναμένω το 2022 να είναι πραγματικά μία πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό».

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρνουά Οστράβα: η Σάκκαρη στα προημιτελικά

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Τι αλλάζει και για ποιους

MyHealth app: Ιατρικές βεβαιώσεις και ψηφιακά