Καταλονία: Ο Πουτζντεμόν συνελήφθη στην Ιταλία

Η σύλληψη έγινε δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί τη 14η Οκτωβρίου 2019.

Ο αυτονομιστής ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της Καταλονίας Κάρλες Πουτζντεμόν, που ζει εξόριστος στο Βέλγιο από το 2017 μετά την απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας εκείνη τη χρονιά, συνελήφθη χθες Πέμπτη στην Ιταλία, έκανε γνωστό ο δικηγόρος του.

«Ο πρόεδρος Πουτζντεμόν συνελήφθη κατά την άφιξή του στη Σαρδηνία, όπου είχε πάει με την ιδιότητα του ευρωβουλευτή», τόνισε ο δικηγόρος του Γκονζάλο Μπόγε μέσω Twitter, διευκρινίζοντας πως η σύλληψή του έγινε δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί τη 14η Οκτωβρίου 2019. Την πληροφορία επιβεβαίωσε το γραφείο του κ. Πουτζντεμόν.

Τον Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφαίρεσε από τον Καταλανό ηγέτη την ασυλία που απολάμβανε από το 2019.

Η ισπανική δικαιοσύνη κατηγορεί τον Καταλανό ηγέτη για ανταρσία, καθώς διατείνεται πως συνέβαλε στην οργάνωση του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία το 2017 που κηρύχθηκε παράνομο από τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Κάρλες Πουτζντεμόν ταξίδεψε χθες στο Αλγκέρο από τις Βρυξέλλες προκειμένου να επισκεφθεί τη διεθνή έκθεση Adifolk, να συναντηθεί με τον περιφερειάρχη της Σαρδηνίας και άλλους.

«Όταν αφίχθη στο αεροδρόμιο του Αλγκέρο τον σταμάτησε η ιταλική συνοριοφυλακή» και σήμερα θα προσαχθεί «ενώπιον εφετείου» που «είναι αρμόδιο για να αποφασίσει εάν θα αφεθεί ελεύθερος ή θα εκδοθεί» στην Ισπανία, κατά την ίδια πηγή.

