Η Μπαρτσελόνα δεν τα κατάφερε ούτε με την Κάντιθ

Οι «μπλαουγκράνα» ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι απογοητευτικοί και παρέμειναν «άσφαιροι».

Δεν λέει να... σηκώσει κεφάλι στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα, που έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Κάντιθ στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της LaLiga. Και με την 3η ισοπαλία της στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, βλέπει να... ξεμακραίνει όχι μόνο η κορυφή, αλλά ακόμη και η τετράδα του Champions League, την ώρα που «βαραίνουν» κι άλλο τα σύννεφα πάνω απ' τη Βαρκελώνη για τον Ρόναλντ Κούμαν.

Οι «μπλαουγκράνα» ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι απογοητευτικοί, δημιούργησαν λιγοστές φάσεις μπροστά απ' την αντίπαλη εστία κι έμειναν και με δέκα παίκτες στο 65', έπειτα από την αποβολή του Φρένκι ντε Γιόνγκ με 2η κίτρινη, τέσσερα λεπτά αφού είχε αντικρίσει την πρώτη!

Η Κάντιθ αντίθετα ήταν εκείνη που έχασε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στον αγώνα, πρώτα με τον Νεγρέδο στο 46' κι εν συνεχεία με τον Σάλβι Σάντσες στο 81', με τον Τερ Στένγκεν να πραγματοποιεί σωτήριες επεμβάσεις και στις δύο περιπτώσεις.

