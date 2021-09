Πολιτική

ΟΗΕ – Μητσοτάκης: απόψε η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα με τη πρωθυπουργική δραστηριότητα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στις 16:15 τοπική ώρα, κυριαρχεί στο σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού.

Η πρωθυπουργική δραστηριότητα ξεκινά με τη συνάντηση με το editorial bord της εφημερίδας Wall Street Journal.

Στις 11:30 τοπική ώρα ο κ. Μητσοτάκης συναντάται με τον οικονομολόγο Jeffrey Sacks και στις 12 με τον επενδυτή Henry Cravis. Στις 12:30 ώρα Νέας Υόρκης ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Albert Bourla.

Στις 14:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του προεδρικού συμβουλίου της Λιβύης Mohamed al Menfi.

Ειδήσες σήμερα:

Καταλονία: Ο Πουτζντεμόν συνελήφθη στην Ιταλία

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τα 165 σημεία για δωρεάν rapid test την Παρασκευή

Καιρός: βελτίωση με τοπικές βροχές και κρύο την Παρασκευή