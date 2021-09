Κοινωνία

Τροχαίο στη Λούτσα: Παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής σε κεντρική διασταύρωση στη Λούτσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο, που ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα, σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Αρτέμιδος και Ιωάννου Προδρόμου.

Όπως αναφέρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπάτων-Αρτέμιδος, Παναγιώτης Λάμπρου, ανάμεσα στους ελαφρά τραυματίες από το βρίσκονται και μικρά παιδιά.

