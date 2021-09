Καιρός

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και βοριάδες το Σάββατο

Πόσο ψηλά θα φτάσει ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται καιρός γενικά αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτιοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην πυρόπληκτη Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 28 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα η ελάχιστη τιμή της).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται καιρός αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Κυριακή

Για την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο την ημέρα βορειοδυτικοί, έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 26 με 29 βαθμούς.

