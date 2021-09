Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σχολεία: Πόσο σημαντικά είναι τα τακτικά προληπτικά τεστ

Αμερικανική μελέτη διερεύνησε τη σημασία των τακτικών προληπτικών τεστ στα σχολεία με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του ιού.



Καθώς η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων αλλά και την έλλειψη εμβολιαστικής κάλυψης του παιδικού πληθυσμού, προκύπτουν εύλογες απορίες για επιπρόσθετες μεθόδους περιορισμού της COVID-19 στα σχολεία. Μια αμερικανική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA Netw Open, διερεύνησε τη σημασία των τακτικών προληπτικών τεστ.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λίνα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.

Στην έρευνα συμμετείχαν 458 καθηγητές ή λοιπό προσωπικό (μέση ηλικία 42,9 έτη) και 315 μαθητές (μέση ηλικία 14,2 έτη) από 3 δημόσια σχολεία της πολιτείας Νεμπράσκα στις ΗΠΑ. Έλαβε χώρα εβδομαδιαία εξέταση σιέλου με PCR για SARS-CoV-2 σε ασυμπτωματικά άτομα. Συνολικά, συλλέχτηκαν 2.885 δείγματα σε διάστημα 5 εβδομάδων. Aνιχνεύθηκαν με τον τρόπο αυτό 46 περιπτώσεις (22 μαθητές και 24 μέλη προσωπικού), που αντιπροσωπεύουν αύξηση των αθροιστικών ποσοστών ανίχνευσης SARS-CoV-2 από 1,2% (12 στα 1000) σε 7% (70 στα 1000) μεταξύ μαθητών και από 2,1% (21 στα 1000) σε 5,3% (53 στα 1000) μεταξύ του προσωπικού, σε σύγκριση με τους συμβατικούς μηχανισμούς αναφοράς κρουσμάτων κατά την ίδια περίοδο. Επιπλέον, έγινε μελέτη ανίχνευσης SARS-CoV-2 σε δείγματα λυμάτων από τις ευρύτερες περιοχές, καθώς και σε δείγματα αέρα από αίθουσες χορωδιών για τον έλεγχο της μεταδοτικότητας. Οι αναλύσεις κατέδειξαν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης και για την κοινότητα σε γεωγραφικές περιοχές πλησίον των σχολείων.

Η πιλοτική αυτή μελέτη ανέδειξε την αξία υιοθέτησης στρατηγικών τακτικού προληπτικού ελέγχου για SARS-CoV-2 με τεστ στα σχολεία. Τέτοιες πρακτικές είναι υψηλής σημαντικότητας, ειδικά μέχρι να καλυφθεί εμβολιαστικά ο παιδικός πληθυσμός.

