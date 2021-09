Υγεία - Περιβάλλον

Εικονικός εμβολιασμός - Κορμπάκης: “Αθώες” δηλώνουν οι τρεις γυναίκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" ο συνήγορός τους.



Αθώες δηλώνουν οι τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για εικονικούς εμβολιασμούς σύμφωνα με τον συνήγορό τους Δημήτρη Κορμπάκη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Πρόκειται για μια πλαστική χειρουργό με την γραμματέα της, η οποίες κατηγορούνται ότι ήθελαν να πάρουν πλαστά πιστοποιητικά από εικονικό εμβολιασμό, σε συνεννόηση με νοσηλεύτρια στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας, η οποία είχε την ευθύνη για την καταχώρηση των στοιχείων στο κύκλωμα.

«Υποτίθεται ότι ισχύει αυτή τη κατηγορία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κορμπάκης και τόνισε ότι από την αρχή και οι τρεις δηλώνουν αθώες και υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό στη διαδικασία και ότι οι εμβολιασμοί έγιναν όπως προβλέπεται.

Όπως είπε ο κ. Κορμπάκης καμία από τις τρεις γυναίκες δεν είναι αρνήτρια ή αντιεμβολιάστρια και σημείωσε ότι η διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία που δέχτηκε η Αστυνομία και ο εισαγγελέας έπρεπε να την ερευνήσει.

Ειδήσεις σήμερα:

ΤΑΙΠΕΔ - Αρετσού: έξι επενδυτές συνεχίζουν για την Μαρίνα Καλαμαριάς

Γυναικοκτονία στην Ρόδο: Το σημείωμα του δολοφόνου

Ανεμβολίαστοι - Λεβέντης: κρίσιμες ώρες στην ΜΕΘ