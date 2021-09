Κοινωνία

Αγίας Άννης: κλειστός ο δρόμος για δύο εβδομάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πολυσύσχαστος δρόμος δεν θα ειναι προσπελάσιμος. Ποιες εναλλακτικές διαδρομές μπορούν να χρησιμοποιούν οι οδηγοί.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, «Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 29-09-2021 έως 13-10-2021 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Αγ. Άννης, περιοχής Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη, ως εξής:

O Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων της οδού Αγ. Άννης, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πέτρου Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την Λ. Ειρήνης.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Άννης (μέσω Λ. Ειρήνης) :

:



Λ. Ειρήνης – δεξιά Προφήτου Δανιήλ – δεξιά Π. Ράλλη (προς Αθήνα) ή αριστερά Π. Ράλλη (προς Νίκαια).

Στην κατεύθυνση προς την οδό Π. Ράλλη (μέσω Αγ. Άννης):

Αγίας Άννης – δεξιά Λ. Ειρήνης (προς Λ. Πειραιώς) ή αριστερά Προφήτου Δανιήλ – δεξιά Π. Ράλλη (προς Αθήνα) ή αριστερά Π. Ράλλη (προς Νίκαια). Αγίας Άννης – αριστερά Σεφέρη - δεξιά Καζαντζάκη – δεξιά Π. Ράλλη (προς Αθήνα) ή αριστερά Βρεττάκου – δεξιά παράδρομος Λ. Κηφισού (προς Λαμία).

Στην κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Άννης (μέσω Π. Ράλλη):

Π. Ράλλη – αριστερά Προφήτου Δανιήλ – δεξιά Λ. Ειρήνης – αριστερά Αγ. Άννης Π. Ράλλη - αριστερά παράδρομος Λ. Κηφισού (προς Πειραιά) – Καναπιτσέρη - αριστερά Στρατηγού Μακρυγιάννη – γέφυρα Αγίας Άννης – δεξιά Μυστρά - δεξιά παράδρομος Λ. Κηφισού – δεξιά Αγ. Άννης.

Απαγόρευση της αριστερής στροφής για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Π. Ράλλη με κατεύθυνση προς Αγίας Άννης.

Μονοδρόμηση της Λ. Ειρήνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίας Άννης και Προφήτου Δανιήλ με κατεύθυνση από Αγίας Άννης προς Προφήτου Δανιήλ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές στην Γερμανία: “Μάχη” για την πρωτιά

Εικονικός εμβολιασμός - Κορμπάκης: “Αθώες” δηλώνουν οι τρεις γυναίκες

Ποινικός Κώδικας - Τσιάρας: δεν υπάρχει “γυναικοκτονία” στις νέες διατάξεις