Κοινωνία

Κορονοϊός - Βασίλης Λεβέντης: Συγκλονίζει το μήνυμα του γιου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζήτησε από τον κόσμο ο γιος του προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στον Ευαγγελισμό.

Ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρεται στη μάχη που δίνει ο πατέρας του με τον κορονοϊό στην ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει «σκληρή» και «άνιση» τη μάχη που δίνει ο πατέρας του με τον ιό, ευχαριστεί τον κόσμο για το ενδιαφέρον, την αγάπη και τη στήριξη και καλεί όποιον το επιθυμεί «να κάνει μια προσευχή».

Αναλυτικά η ανάρτηση του γιου του Βασίλη Λεβέντη:

«Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για το ενδιαφέρον, την αγάπη και την στήριξη σας στην σκληρή και άνιση μάχη που δίνει ο πατέρας μου με τον κορωνοϊό. Είναι δύσκολες οι στιγμές για την οικογένεια μας και παρακαλούμε να τις σεβαστείτε και να κατανοήσετε την αδυναμία ανταπόκρισης από πλευράς μας.

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε με όλες και όλους σας.

Όποιος επιθυμεί ας κάνει μια προσευχή».

Ειδήσεις σήμερα:



Αντιεμβολιαστές - Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Την Τρίτη τα πορίσματα για τις έρευνες στο Διαδίκτυο